Люті морози до -21: синоптики попереджають про різку зміну погоди

Найближчими днями в Україні встановиться нетипово холодна погода. Температура може суттєво опуститися нижче середніх сезонних показників.

Про це повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, майже весь наступний тиждень Україна перебуватиме під впливом аномального холоду.

Середньодобові температури можуть відхилятися від норми на 5–8 градусів у бік зниження. Основна причина такого різкого похолодання – вторгнення арктичних повітряних мас та домінування антициклону, що сприятиме утриманню морозної погоди.

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Час від часу можливі снігопади, хоча загалом опади будуть незначними.

Сильні морози та ожеледиця протримаються ще тиждень

У ніч на 17 лютого в окремих районах західних областей, а вдень у центральних регіонах і Карпатах очікується слабкий сніг. В інших частинах країни значних опадів не передбачається. На дорогах утримається ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від -7 до -12 градусів, у північних, східних областях і в Карпатах можливі морози до -13...-18°C, а місцями й до -20°C. Удень стовпчики термометрів покажуть -3...-8°C, на Півдні та в Закарпатті – від -2°C до +3°C.

Якою буде погода 18–19 лютого?

У вівторок, 18 лютого, прогнозується холодна, переважно суха погода. На дорогах ожеледиця. Уночі температура знизиться до -8...-13°C, у північних, східних регіонах і в Карпатах – до -14...-19°C, а місцями навіть до -21°C. Удень повітря прогріється до -2...-7°C, у південних і закарпатських областях – від -2°C до +3°C.

У ніч на 19 лютого істотних опадів не очікується, але вдень у західних і подекуди північних регіонах можливий невеликий сніг. Температурні показники вночі сягнуть -7...-12°C, у північних, східних областях і в Карпатах – до -13...-19°C. Удень прогнозується -1...-6°C, на Півдні й Закарпатті – від -3°C до +2°C.

Прогноз на другу половину тижня

20 лютого в північних, південних і центральних областях ймовірний незначний сніг. В інших регіонах – без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Температура вночі опуститься до -5...-10°C, на Сході та в Карпатах можливі морози до -11...-16°C. Удень очікується -1...-6°C, у західних і південних регіонах – від -3°C до +2°C.

21 лютого переважно без опадів, лише в Криму вночі можливий слабкий сніг. На дорогах буде слизько. Температура вночі становитиме -6...-11°C, у північних, східних областях і Карпатах – до -11...-16°C. Удень прогнозується -2...-7°C, на Заході та Півдні – від -4°C до +1°C.

Чи буде потепління на вихідних?

За прогнозами синоптиків, 22–23 лютого погода залишатиметься морозною та сухою під впливом антициклону. У нічні години в західних і центральних регіонах можливе утворення туману й паморозі. Температура вночі -7...-12°C, у північних і східних областях – до -12...-18°C, а в ніч на 23 лютого місцями можливі морози до -20°C. Удень температура коливатиметься в межах -2...-8°C, на Півдні та Заході – від -3°C до +2°C.

Отже, значного потепління цього тижня в Україні поки не передбачається.

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