Мадяр показав 'масажування окупантів' аеророзвідкою та артою (відео)

Українські захисники продовжують обороняти від окупантів Бахмут та Соледар. Проте їм вдається не лише тримати оборону, а й значно "розріджувати" ряди інтервентів.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі показав відео, як оператори дронів відслідковують переміщення окупантів та передають дані артилеристам, а ті їх влучно "мінусують".

"Мадяр" повідомив, що днями було ліквідовано одну штурмову бригаду росіян з дев'яти, яких засікли оператори дронів. Окупанти проривалися до позицій українських захисників.

За його словами, лише один екіпаж "птахів Мадяра" командиром якого є "Свят", знайшов 5 штурмових бригад росіян. "Три з котрих завдяки вдалому коригуванню частково чи повністю ліквідували завдяки артилерійській активності 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ", – додав він.

Потім Бровді показав ще одне відео за 20 січня. На ньому він продемонстрував, як окупантів "ганяє екіпаж Санти".

"27 пі***ів завалили", – додав він.

Нагадаємо, що українські військові у Соледарі на Донеччині знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня Збройним силам України вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

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