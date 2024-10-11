Магнітна буря сягнула рекордної потужності: як захиститися

Увесь поточний тиждень відзначився потужними магнітними бурями, які досягли найвищого рівня небезпеки. 11 жовтня К-індекс сягнув 9 балів, що вказує на екстремально високу активність геомагнітного поля Землі.

За прогнозами фахівців, інтенсивність магнітних бур поступово знижуватиметься. 12 жовтня очікується шторм К-індексу 5, а 13 жовтня – 4. З усім тим, навіть при зниженні активності, деякі люди можуть відчувати вплив магнітних бур.

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Магнітні бурі, прогноз на тиждень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі, прогноз на тиждень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітна буря і чому вона небезпечна?

Магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Під час таких бур можуть спостерігатися різноманітні явища, зокрема полярні сяйва. Однак, для багатьох людей магнітні бурі можуть призвести до погіршення самопочуття.

Як магнітні бурі впливають на організм?

Головний біль: один з найпоширеніших симптомів.

Безсоння або підвищена сонливість.

Зміни артеріального тиску.

Прискорене серцебиття.

Слабкість.

Дратівливість.

Загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітних бур?

Спробуйте мінімізувати фізичні та емоційні навантаження. Створіть сприятливі умови для сну: провітріть кімнату, вимкніть електроприлади. Віддавайте перевагу легкій їжі, обмежте споживання солі, кофеїну та алкоголю. Пийте достатньо води. Прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні навантаження. Відмова від шкідливих звичок. Спробуйте уникати стресових ситуацій.

Якщо ви відчуваєте себе погано, обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, як масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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