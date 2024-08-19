Магнітні бурі у серпні: оновився прогноз на поточний тиждень
Упродовж тижня геомагнітне поле Землі кілька разів опиниться під дією магнітних бур. Однак з них почалася зранку 19 серпня та протримається упродовж доби.
За даними сервісу Meteoagent, нині сила геомагнітного шторму складає 4 бали. 20 та 21 серпня геомагнітних штормів експерти не прогнозують. У четвер та п'ятницю, 22 й 23 серпня, можливе посилення магнітних бур до трьох балів.
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Магнітні бурі: календар
Вплив магнітних бур на людину:
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних.
Ось деякі з можливих симптомів:
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Зміна тиску
- Збільшення частоти серцевих скорочень
- Погіршення сну
- Зниження працездатності
- Роздратованість
- Апатія
Як захиститися від магнітних бур:
- Дотримуватися режиму дня та здорового сну.
- Їсти здорову їжу та пити багато води.
- Уникати стресових ситуацій.
- Більше перебувати на свіжому повітрі.
- Приймати контрастний душ.
- Займатися спортом (якщо немає протипоказань).
- Приймати вітаміни та мінерали.
- За необхідності приймати заспокійливі засоби (за рекомендацією лікаря).
Важливо: якщо ви відчуваєте негативний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та вагітні жінки повинні бути особливо уважні до свого самопочуття під час магнітних бур.
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