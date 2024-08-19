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Соціум

Магнітні бурі у серпні: оновився прогноз на поточний тиждень

Билім Олена

Магнітні бурі у серпні: оновився прогноз на поточний тиждень
Скільки балів магнітна буря сьогодні

Упродовж тижня геомагнітне поле Землі кілька разів опиниться під дією магнітних бур. Однак з них почалася зранку 19 серпня та протримається упродовж доби.

За даними сервісу Meteoagent, нині сила геомагнітного шторму складає 4 бали. 20 та 21 серпня геомагнітних штормів експерти не прогнозують. У четвер та п'ятницю, 22 й 23 серпня, можливе посилення магнітних бур до трьох балів. 

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Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі у серпні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms
Коли магнітні бурі у серпні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Вплив магнітних бур на людину:

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних.

Ось деякі з можливих симптомів:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Нудота
  • Зміна тиску
  • Збільшення частоти серцевих скорочень
  • Погіршення сну
  • Зниження працездатності
  • Роздратованість
  • Апатія

Як захиститися від магнітних бур:

  • Дотримуватися режиму дня та здорового сну.
  • Їсти здорову їжу та пити багато води.
  • Уникати стресових ситуацій.
  • Більше перебувати на свіжому повітрі.
  • Приймати контрастний душ.
  • Займатися спортом (якщо немає протипоказань).
  • Приймати вітаміни та мінерали.
  • За необхідності приймати заспокійливі засоби (за рекомендацією лікаря).

Важливо: якщо ви відчуваєте негативний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та вагітні жінки повинні бути особливо уважні до свого самопочуття під час магнітних бур.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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