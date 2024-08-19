Магнитные бури в августе: обновился прогноз на текущую неделю

В течение недели геомагнитное поле Земли несколько раз окажется под действием магнитных бурь. Однако с них началась утром 19 августа и продержится в течение суток.

По данным сервиса Meteoagent, в настоящее время сила геомагнитного шторма составляет 4 балла. 20 и 21 августа геомагнитные шторма эксперты не прогнозируют. В четверг и пятницу, 22 и 23 августа, возможно усиление магнитных бурь до трех баллов.

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Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури в августе 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Воздействие магнитных бурь на человека:

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых.

Вот некоторые из возможных симптомов:

головная боль

Головокружение

Тошнота

Изменение давления

Увеличение частоты сердечных сокращений

Ухудшение сна

Снижение трудоспособности

Раздражение

Апатия

Как защититься от магнитных бурь:

Соблюдать режим дня и здоровый сон.

Есть здоровую пищу и пить много воды.

Избегать стрессовых ситуаций.

Больше находиться на открытом воздухе.

Принимать контрастный душ.

Заниматься спортом (если нет противопоказаний).

Принимать витамины и минералы.

При необходимости принимать успокаивающие средства (по рекомендации врача).

Важно: если вы чувствуете негативное влияние магнитных бурь, обратитесь к врачу. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями и беременные женщины должны быть особенно внимательны к своему самочувствию во время магнитных бурь.

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