Магнитные бури в августе: обновился прогноз на текущую неделю
В течение недели геомагнитное поле Земли несколько раз окажется под действием магнитных бурь. Однако с них началась утром 19 августа и продержится в течение суток.
По данным сервиса Meteoagent, в настоящее время сила геомагнитного шторма составляет 4 балла. 20 и 21 августа геомагнитные шторма эксперты не прогнозируют. В четверг и пятницу, 22 и 23 августа, возможно усиление магнитных бурь до трех баллов.
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Магнитные бури: календарь
Воздействие магнитных бурь на человека:
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых.
Вот некоторые из возможных симптомов:
- головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Изменение давления
- Увеличение частоты сердечных сокращений
- Ухудшение сна
- Снижение трудоспособности
- Раздражение
- Апатия
Как защититься от магнитных бурь:
- Соблюдать режим дня и здоровый сон.
- Есть здоровую пищу и пить много воды.
- Избегать стрессовых ситуаций.
- Больше находиться на открытом воздухе.
- Принимать контрастный душ.
- Заниматься спортом (если нет противопоказаний).
- Принимать витамины и минералы.
- При необходимости принимать успокаивающие средства (по рекомендации врача).
Важно: если вы чувствуете негативное влияние магнитных бурь, обратитесь к врачу. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями и беременные женщины должны быть особенно внимательны к своему самочувствию во время магнитных бурь.
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