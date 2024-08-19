Магнітні бурі у серпні: оновився прогноз на поточний тиждень

Упродовж тижня геомагнітне поле Землі кілька разів опиниться під дією магнітних бур. Однак з них почалася зранку 19 серпня та протримається упродовж доби.

За даними сервісу Meteoagent, нині сила геомагнітного шторму складає 4 бали. 20 та 21 серпня геомагнітних штормів експерти не прогнозують. У четвер та п'ятницю, 22 й 23 серпня, можливе посилення магнітних бур до трьох балів.

Читайте також: Місяць зменшується в розмірах та продовжує охолоджуватися, чи є в цьому загроза людству

Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі у серпні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Вплив магнітних бур на людину:

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних.

Ось деякі з можливих симптомів:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Зміна тиску

Збільшення частоти серцевих скорочень

Погіршення сну

Зниження працездатності

Роздратованість

Апатія

Як захиститися від магнітних бур:

Дотримуватися режиму дня та здорового сну.

Їсти здорову їжу та пити багато води.

Уникати стресових ситуацій.

Більше перебувати на свіжому повітрі.

Приймати контрастний душ.

Займатися спортом (якщо немає протипоказань).

Приймати вітаміни та мінерали.

За необхідності приймати заспокійливі засоби (за рекомендацією лікаря).

Важливо: якщо ви відчуваєте негативний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та вагітні жінки повинні бути особливо уважні до свого самопочуття під час магнітних бур.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!