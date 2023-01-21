Магнітні бурі у лютому: стали відомі небезпечні дати

Останній місяць зими відзначиться великою кількістю геомагнітних штормів. Очікуються магнітні бурі різної інтенсивності.

У перший тиждень місяця геомагнітне поле Землі обіцяє бути нейтральним. Потужних поштовхів не передбачається.

Вже після 5 лютого можуть статися сильні удари. П'ятибальна магнітна буря очікується 7 лютого.

Сильнішими, у 3-4 бали, геомагнітні коливання будуть 10 лютого. Їхня інтенсивність становитиме 3-4 бали.

15 та 16 лютого сила бур ослабне до 3 балів.

Щоб захистити себе від впливу магнітних бур, метеочутливим людям слід завчасно подбати про своє здоров'я. Фахівці, зокрема, радять:

Зробити перерву у фізичній активності, щоб знизити навантаження на серце.

Приймати контрастний душ, щоб підтримати кровоносні судини у тонусі.

Прибрати зі свого раціону солону, смажену та гостру їжу, щоб знизити навантаження на печінку та нирки.

Пийте більше води.

Приймати легкі седативні препарати, щоб знизити рівень стресу.

Бути обережнішими за кермом.

Не курити та не вживати алкоголь хоча б за 3 дні до настання несприятливого періоду.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

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