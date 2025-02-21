Магнітосфера буде в нормі: прогноз магнітних бур на 22 лютого

У найближчі дні очікується зниження сонячної активності. Геомагнітні бурі оцінюються за рівнем потужності за К-індексом, який варіюється від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніший вплив бурі на людей і техніку.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікував прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-22 лютого 2025 року.

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Вже 21 та 22 лютого магнітосфера стабілізується, і жодних бур не прогнозується.

Варто зазначити, що дані про сонячну активність оновлюються кожні три години, тому прогноз може змінитися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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