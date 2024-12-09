Майк Тайсон відповів на позов на $1,6 мільйона через бій з Джейком Полом

Легендарний боксер Майк Тайсон та його юридична команда оприлюднили заяву у відповідь на позов на $1,6 мільйона, поданий проти нього британською компанією Medier. Позов стосується нібито порушення контракту, пов'язаного з його боєм проти Джейка Пола.

Суть позову

Компанія Medier звинувачує Тайсона у незаконному розірванні угоди для того, щоб укласти договір із Netflix на організацію бою з Полом. У позові стверджується, що через це рішення Тайсон та його компанія Tyrannic LLC завдали компанії збитків у розмірі близько $1,6 мільйона.

Захист Тайсона

У п’ятницю Тайсон та його команда спростували звинувачення. У заяві вони наголосили, що саме Medier порушила умови контракту, змусивши їх припинити співпрацю для захисту репутації бренду Тайсона.

"Компанія вважає, що Medier, Ltd. суттєво порушила умови ліцензійної угоди у кількох випадках та різними способами. Таким чином, Tyrannic, LLC мала повне право юридично та контрактно розірвати ліцензійну угоду через ці порушення, щоб уникнути додаткової шкоди репутації бренду Тайсона", – йдеться у заяві.

Контекст бою

Бій між Тайсоном та Джейком Полом, який отримав прізвисько "The Problem Child", транслювався на Netflix 15 листопада. Попри високі очікування, Тайсон програв Полу за рішенням суддів, що залишило його професійний рекорд на рівні 50-7.

Юридична суперечка додає контроверсійності цій події. Тайсон наголошує, що його дії та рішення його команди були виправданими, покладаючи відповідальність за контрактні проблеми на Medier.

Що далі?

Цей позов демонструє складність організації боїв високого рівня, де фінансові ризики та контрактні зобов’язання можуть призводити до конфліктів. Обидві сторони, схоже, готуються до тривалої юридичної боротьби.

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