Мало хто знає: які пільги доступні пенсіонерам після 70 років

Люди, які досягли 70-річного віку, можуть отримати певну державну підтримку. Для цієї категорії громадян передбачені не лише фінансові виплати, а й знижки на окремі послуги та товари.

Які саме привілеї доступні для пенсіонерів за віком у 2025 році розповідає команда UAportal. В Україні діють різні види пільг для літніх людей, які вже не працюють або не планують повертатися до трудової діяльності. Важливо зазначити, що умови отримання таких привілеїв можуть відрізнятися для пенсіонерів віком 70+ та 75+.

Пільгові умови страхування автомобіля

Пенсіонери, які мають власний транспорт, можуть скористатися 50% знижкою на страхування авто. Вона діє за умови, що автомобіль обладнаний двигуном об’ємом до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт.

Варто зазначити, що при купівлі нового автомобіля знижки для пенсіонерів не передбачені, однак вони можуть заощадити на оформленні обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ).

Читайте також: Не лише медицина та транспорт: повний список пільг для людей з інвалідністю у 2025 році

Щоб скористатися цією пільгою, потрібно відповідати кільком вимогам:

Об’єм двигуна авто не перевищує 2.5 літра.

Пенсіонер самостійно керує транспортним засобом.

Автомобіль не використовується для комерційних перевезень або роботи в таксі.

Ці умови дозволяють літнім водіям суттєво зменшити витрати на страхування автомобіля та отримати фінансову підтримку від держави.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Пенсіонери можуть користуватися правом безкоштовного проїзду у всіх видах міського та приміського транспорту, за винятком метро та таксі. Однак державні пільги на залізничні квитки не передбачені, тому за поїздки далекого сполучення доведеться сплачувати повну вартість.

Податкові пільги для пенсіонерів

Літні громадяни можуть бути звільнені від земельного податку, але це залежить від призначення ділянки та її площі.

Для садівництва дозволена площа – до 0,12 га.

Якщо земля використовується для дачі – не більше 0,10 га.

Для гаражного будівництва – максимум 0,01 га.

У містах не оподатковуються ділянки до 0,10 га, у селищах міського типу – до 0,15 га.

Для зведення житлового будинку в сільській місцевості податок не сплачується, якщо площа не перевищує 0,25 га.

Вести сільське господарство без податків можна на земельній ділянці площею до 2 га.

Читайте також: Комунальні пільги для багатодітних родин у 2025 році: які знижки доступні

Знижки на комунальні послуги

Ця пільга поширюється на пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та мають досвід роботи у сфері освіти, культури, охорони здоров’я чи фармацевтики. Також пенсіонери можуть оформити субсидію, якщо витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15% їхньої пенсії. Окрім цього, існують державні компенсації на газ та паливо для опалення житла.

Правова допомога для пенсіонерів

Громадяни віком від 70 років можуть отримати безкоштовну або частково оплачувану юридичну консультацію у нотаріуса чи адвоката, а також скористатися іншими послугами у сфері юриспруденції.

Програма "Доступні ліки"

Держава забезпечує пенсіонерам можливість безкоштовного отримання певних медичних препаратів за спеціальною програмою. Для цього потрібно знайти аптеку з позначкою "Тут є "Доступні ліки"" та звернутися до фармацевта.

Чи підвищуватимуть пенсію громадянам 75+?

Непрацюючі пенсіонери можуть скористатися значним переліком пільг та знижок на товари і послуги, включаючи безкоштовний транспорт, медичну допомогу та комунальні пільги. Однак більшість українців похилого віку, попри наявні привілеї, насамперед очікують підвищення пенсійних виплат.

Доплати до пенсії для громадян старше 70 років у 2025 році

У 2025 році українці, які досягли 70-річного віку, матимуть право на додаткові виплати до пенсії. Однак ця надбавка передбачена лише для тих, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень. Розмір доплати залежить від віку:

300 грн – для пенсіонерів віком 70–75 років;

– для пенсіонерів віком 70–75 років; 456 грн – для осіб від 75 до 80 років;

– для осіб від 75 до 80 років; 570 грн – для людей, яким виповнилося 80 і більше років.

Важливо зазначити, що надбавки не підсумовуються – кожен пенсіонер отримує лише ту суму, яка відповідає його віковій категорії.

Раніше ми розповідали, які пільги доступні після 60 років в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!