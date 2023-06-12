Маляр назвала сім населених пунктів, які ЗСУ звільнили за тиждень

Українські військові проводять контрнаступальну операцію на декількох ділянках фронту. За даними заступниці глави Міноборони Ганни Маляр, бійцям за тиждень вдалося звільнити з-під окупації сім населених пунктів.

Наступальні дії ведуться на Донецькому та Таврійському операційних районах. Про це Маляр повідомила у Telegram.

"За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах. Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кВ.км", – йдеться у повідомленні.

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Маляр підтвердила, що ЗСУ звільнили населені пункти: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Додамо, українські військові звільнили село Новодарівка Запорізької області ще 4 червня, але повідомили про цю перемогу лише 12 червня.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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