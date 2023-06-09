Маляр про ситуацію на фронті: ворог робить невдалі спроби атак, на окремих ділянках – в активній обороні

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію на фронті та повідомила, що вона напружена на всіх ділянках фронту.

За її словами, українські захисники ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку.

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"На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви та намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках цього напрямку", – зазначила Маляр.

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Також на східному напрямку, за її словами, ворог зосередив основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут тривають важкі бої.

"На всіх напрямках ворог завдає авіаційних ударів та здійснює артилерійські й мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки", – додала вона.

На південному напрямку, додала Маляр, зокрема, у Запорізькій області, ворог обороняється: "Тривають позиційні бої".

Раніше 3-я штурмова бригада повідомила, що на Бахмутському напрямку було розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z". Ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян. Також було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

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