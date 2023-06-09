Маляр о ситуации на фронте: враг делает неудачные попытки атак, на отдельных участках – в активной обороне

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию на фронте и сообщила, что она напряжена на всех участках фронта.

По ее словам, украинские защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления.

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"На Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Предпринимает попытки атаковать, но не удается. Сейчас наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках этого направления", – отметила Маляр.

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Также на восточном направлении, по ее словам, враг сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Здесь продолжаются тяжелые бои.

"На всех направлениях враг наносит авиационные удары и совершает артиллерийские и минометные обстрелы. Впрочем, врагу не удается достичь своих целей. Наши защитники отбивают атаки", — добавила она.

На южном направлении, добавила Маляр, в частности, в Запорожской области, враг обороняется: "Идут позиционные бои".

Ранее 3-я штурмовая бригада сообщила, что на Бахмутском направлении было разбито подразделение 57-й бригады РФ и отряды российских боевиков из "Шторм z". Враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян. Также были уничтожены русские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

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