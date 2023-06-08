'Продолжаются бои за Большую Новоселку, враг в активной обороне' – Маляр о ситуации на фронте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию на фронте и сообщила о значительных успехах Вооруженных сил, в частности, на восточном направлении.

По ее словам, на Бахмутском направлении – активные действия наших военных, бои продолжаются. "Где-то враг пытается перейти в наступление, но безуспешно", — добавила она.

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Враг безуспешно пытается наступать на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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"На Марьинском - продолжаются бои. Наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери", — отметила Маляр.

На южном направлении, по ее информации, продолжаются бои за Большую Новоселку.

Также враг занял оборону в районе Орехово на Запорожском направлении.

Ранее 3-я штурмовая бригада сообщила, что на Бахмутском направлении было разбито подразделение 57-й бригады рф и отряды российских боевиков из "Шторм z". Враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян. Также были уничтожены русские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

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