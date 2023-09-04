Маляр: Ворог на півдні зазнає значних втрат та перекидає резерви. Карта фронту

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про поточну стацію на фронті станом на 4 вересня. За її словами, Сили оборони продовжують йти у наступ, попри потужний спротив окупаційних військ.

Зокрема, на Куп’янському напрямку бійці ЗСУ та Сил оборони відбивають по декілька ворожих атак за день, щоб е дати окупантами можливості просуватись.

На Лиманському напрямку – наступальні дії росіян безуспішні, відбувається перегрупування ворожих військ.

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На Бахмутському напрямку ворог намагається оборонятися та відновити втрачені позиції у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки.

"В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв. км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км", – додала Маляр.

За її словами, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог перебуває в обороні.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. В ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах", – додала вона.

Маляр підкреслила, що на півдні окупантам завдано значних втрат – не лише у живій силі, а й в озброєнні та техніці. Росіяни переміщують війська, застосовуючи резерви.

Нагадаємо, бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян поблизу Бахмута на понад 5 млн доларів.

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