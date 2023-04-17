Мариновані огірки за 5 хвилин: простий рецепт смачної закуски

Мариновані у часнику та лимонному соку огірки можуть зберігатися у холодильнику кілька діб. Проте вони не встигнуть стільки протриматися, оскільки ви захочете з'їсти їх одразу, як приготуєте.

Тож, ділимося рецептом, як швидко приготувати огірки у маринаді. Для цієї страви вам треба купити кілограм огірків (середнього розміру), головку часнику, лимон та кріп з петрушкою (по пів пучка). А ще – сіль та олію.

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Як просто приготувати мариновані огірки:

Помийте огірки, обсушіть та наріжте їх на четвертинки, посоліть (¼ чайної ложки). Складіть у глибоку миску. До огірків вичавіть або дрібно поріжте 6-10 зубчиків часнику (за власним бажанням). Помийте, обсушіть та дрібно покришіть петрушку та кріп, додайте до огірків. Вичавіть сік з лимона, додайте до огірків та гарно перемішайте. Заправте 3 столовими ложками олії та можете куштувати одразу, або ж дочекайтеся, поки вони замаринуються – зазвичай 2-3 години й все.

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