Маринованные огурцы за 5 минут: простой рецепт вкусной закуски

Маринованные огурцы в чесноке и лимонном соке могут храниться в холодильнике несколько суток. Однако они не успеют столько продержаться, потому что вы захотите съесть их сразу, как приготовите.

Итак, делимся рецептом, как быстро приготовить огурцы в маринаде. Для этого блюда вам нужно купить килограмм огурцов (среднего размера), головку чеснока, лимон и укроп с петрушкой (по пол пучка). А еще – соль и растительное масло.

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Как просто приготовить маринованные огурцы:

Помойте огурцы, обсушите и нарежьте четвертинки, посолите (¼ чайной ложки). Сложите в глубокую миску. К огурцам выжмите или мелко порежьте 6-10 зубчиков чеснока (по собственному желанию). Помойте, обсушите и мелко накрошите петрушку и укроп, добавьте к огурцам. Выжмите сок из лимона, добавьте к огурцам и хорошо перемешайте. Заправьте 3 столовыми ложками масла и можете отведать сразу, или дождитесь, пока они замаринуются – обычно 2-3 часа и все.

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