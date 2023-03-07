Березень переверне життя цих знаків з ніг на голову: назріває велика подія

Березень 2023 року обіцяє бути величним, з відтінком м’якого переходу між зимою та весною, коли хмари розступаються, щоб дати шлях сонячним променям. Гороскоп цього місяця відкриває захоплюючу нову еру.

Сатурн увійде в знак Риб 7 березня, залишаючись там до лютого 2026 року, а Плутон покине Козерога 23 березня, щоб оселитися в знаку Водолія на наступні 20 років. Ці два рухи матимуть значний вплив на три знаки зодіаку.

Телець

Березень принесе багато сприятливих можливостей. Зірки обіцяють посилати позитивну енергію як в професійному, так і в емоційному плані. Прибуття Сатурна в Рибах 7 березня знаменує для вас значний перехід. Останнім часом ви дуже наполегливо працювали, щоб переосмислити своє професійне життя, і, можливо, ви нарешті побачите, що ваші зусилля окупляться.

Середина березня також стане чарівним часом. 17 березня Венера нарешті прибуває у ваш знак і приносить гармонійну та доброзичливу енергію. Тельцям стане легше знайомитися з новими людьми та будувати чудові стосунки. Якщо ви перебуваєте у стосунках, настав час віддатися ніжним обмінам зі своєю другою половинкою. Якщо ви самотні, ваша сила зваблення буде на висоті, і ніхто не зможе встояти перед вами.

Скорпіон

Сатурн переходить у знак Риб, планета дисципліни та життєвих уроків дає вам можливість відновити зв’язок із тим, що для вас справді важливо. Він допоможе пережити збагачувальний досвід, особливо той, який поза межами звичайного. Це також вдалий час, щоб дозволити собі захопитися енергією Юпітера в Овні.

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Ідеальна можливість повноцінно жити теперішнім моментом. Березень збігається з періодом оновлення та можливостей. Завдяки приходу Плутона у Водолії та динамічній енергії Овна, ви нарешті вийдете зі своєї шкаралупи та скористаєтеся всіма перевагами, які пропонує вам життя.

Водолій

Березень обіцяє бути найцікавішим місяцем. Сатурн, який перебував у вашому знаку останні три роки, допоміг вам краще пізнати себе, розвинути впевненість у собі та утвердити свою особистість. Але з 7 березня планета дисципліни покине ваше сузір'я і оселиться в знаку Риб на три роки. Це означає, що ви нарешті можете перевести дух, рухатися далі та підготуватися до ще більш інтенсивних вражень.

З 23 березня Плутон встановлюється у вашому знаку. Ця потужна та загадкова планета допоможе вам розпочати важливу дослідницьку роботу та роботу з особистого розвитку, щоб краще відкрити себе. Це правда, що значні зміни можуть відбутися на рівні ваших соціальних відносин, але це також призведе до індивідуальних революцій, які будуть вам дуже корисні.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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