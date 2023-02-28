Березень стане 'чорним' місяцем для трьох знаків зодіаку: на них чекають проблеми у всіх сферах життя

Березень 2023 стане важким випробуванням для трьох уродженців зодіакального кола, що буде пов'язано з низкою астрономічних явищ. Так, очікується перехід Сатурна в Риби та Плутона у Водолій, додадуть проблем і деякі фази Місяця.

За словами астрологів, проблеми зваляться на Тельців, Скорпіонів та Водоліїв. Ось що на них чекає!

Телець

Уродженці цього знаку зодіаку опиняться перед важким вибором через непередбачувані події в житті. Можливо, їм доведеться змінити роботу чи місце проживання. Тельці можуть стати жертвами обману чи пліток, що не лише вдарить їх по репутації, а й призведе до значних фінансових втрат. На цьому фоні уродженці знаку стануть дратівливими та зможуть зриватися на другій половинці, що спровокує проблеми ще й у особистому житті.

Скорпіон

На Скорпіонів у березні звалиться стільки роботи, що про відпочинок вони можуть забути. Але напружена праця не дасть бажаного результату, навпаки, вони можуть припуститися помилки, через яку залишаться без премії. Уродженцям знаку загрожують конфлікти з керівництвом, які можуть закінчитися звільненням. Через постійний стрес також загостряться проблеми зі здоров'ям, Скорпіони можуть потрапити до лікарні.

Водолій

Для Водоліїв березень буде стресовим періодом – вони втратить впевненість у завтрашньому дні через низку неприємних подій. Уродженці знаку зрозуміють, що вони ніяк не зможуть вплинути на те, що відбувається навколо, і навіть можуть впасти в депресію. Водоліям загрожує втрата роботи, вони можуть потрапити під скорочення. Також загостряться непорозуміння у стосунках із другою половинкою, що здатне навіть призвести до розриву.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.