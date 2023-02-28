Март станет 'черным' месяцем для трех знаков зодиака: их ждут проблемы во всех сферах жизни

Март 2023 года станет трудным испытанием для трех уроженцев зодиакального круга, что будет связано с чередой астрономических явлений. Так, ожидается переход Сатурна в Рыбы и Плутона в Водолей, добавят проблем и некоторые фазы Луны.

По словам астрологов, проблемы обрушатся на Тельцов, Скорпионов и Водолеев. Вот что их ждет!

Телец

Уроженцы этого знака зодиака окажутся перед трудным выбором из-за непредвиденных событий в жизни. Возможно, им придется сменить работу или место жительства. Тельцы могут стать жертвами обмана или сплетен, что не только ударит их по репутации, но и приведет к значительным финансовым потерям. На этом фоне уроженцы знака станут раздражительными и смогут срываться на второй половинке, что спровоцирует проблемы еще и в личной жизни.

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Скорпион

На Скорпионов в марте свалится столько работы, что об отдыхе они могут забыть. Но напряженный труд не даст желаемого результата, напротив, они могут допустить ошибку, из-за которой останутся без премии. Уроженцам знака грозят конфликты с руководством, которые даже могут закончиться увольнением. Из-за постоянного стресса также обострятся проблемы со здоровьем, Скорпионы могут попасть в больницу.

Водолей

Для Водолеев март будет стрессовым периодом – они потеряют уверенность в завтрашнем дне из-за череды неприятных событий. Уроженцы знака поймут, что они никак не смогут повлиять на происходящее вокруг, и могут даже впасть в депрессию. Водолеям грозит потеря работы, они могут попасть под сокращение. Также обострятся недопонимания в отношениях со второй половинкой, что способно даже привести к разрыву.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.