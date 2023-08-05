Масаж та правильна постава: фітнес-тренери назвали 5 способів позбутися складок на спині

Складки на спині виглядають некрасиво і заважають носити сукні та купальники. Ми підкажемо вам, як ефективно усунути цю неприємність.

Про це пише ukr.media.

Один із ключових аспектів - зміна харчування. Важливо починати день зі складних вуглеводів, таких як крупи, або білок, які нададуть енергію та підтримають м'язи. Потрібно також контролювати порції під час обіду та увечері, обмежуючи споживання жирних і важких страв.

Здорова постава є не менш важливим аспектом для зменшення складок на спині. Зверніться до ортопеда, який допоможе виправити викривлення хребта та порадить спеціальний корсет для підтримки спини. Дотримання правильного положення спини під час роботи за комп'ютером або під час сидіння також є важливим.

Масаж є універсальним способом для повернення пружності шкірі, м'язам та хребту. Регулярний масаж допоможе зміцнити м'язи та позбутися деяких проблем.

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Плавання є чудовою фізичною активністю, яка допоможе зміцнити м'язи спини і покращити поставу. Рекомендується відвідувати басейн регулярно, це також допоможе знизити зайву вагу.

Виконання спеціальних вправ також може принести хороший результат. Задіяні м'язи спини зміцнюються, а форма стає привабливішою.

Ці методи, якщо їх застосовувати регулярно та систематично, допоможуть вам позбутися ненависних складок на спині і повернути впевненість у собі.

Нагадаємо, ми вже писали, як одягатися для занять спортом.

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