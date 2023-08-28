Масштабний каменепад заблокував сполучення між Францією й Італією: момент потрапив на відео

Масштабний гірський зсув з каменепадом стався у Французьких Альпах. Зсув зійшов на автотрасі та залізницю.

Як повідомляє The local, через зсув зупинено залізничне сполучення між Францією та Італією.

Регіональна влада Савойї повідомила, що обвал стався о 17:15 у неділю, коли "валуни загальним об’ємом 700 кубічних метрів" врізалися в захисний бар’єр уздовж дороги RD 1006, яка веде до перевалу Мон-Сені в долину Суза в Італії.

Читайте також: У Канаді потужний торнадо пронісся містом: пошкоджені будинки, перевернуті автомобілі, вбиті тварини

Французький залізничний оператор SNCF повідомив, що через зсув було призупинено рух усіх транскордонних поїздів на лінії Шамбері-Турин, а також регіональних поїздів TER у долині Мор’єн.

Тунель Фрежюс, що з’єднує Францію та Італію під Альпами, також закритий для вантажівок, водіям яких радять використовувати тунель Монблан або автостраду A8.

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що для повернення до звичайного режиму "потрібно буде кілька днів".

Нагадаємо, у березні потужний торнадо зрівняв з землею місто у штаті Міссісіпі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!