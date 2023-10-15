Масове самогубство: у США тисяча птахів атакувала будівлю й упала замертво (фото та відео)

Біля будівлі виставкового центру у Чикаго (США) знайшли мертвими 964 пташки 33 різних видів. Вони врізалися у дзеркальний фасад McCormick Place.

Як повідомляє Fortune, "килим із тіл птахів" першим помітив доглядач території Девід Уїллард. Він зауважив, що таке видовище помітив вперше за 40 років, що тут працює.

Чоловік додав, що раніше птахи вже врізалися у скляну поверхню будівлі, але у такій кількості – ніколи.

Експерти вважають, що причиною інциденту могло бути, що птахи мігрували у негоду. Через це могли не помітити стін будівлі.

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Видання зазначає, що у великих містах птахи часто стають жертвами скляних поверхонь будівель. Щороку у США жертвами таких обставин стають від 365 до 988 мільйонів птахів.

Фахівці зауважили, що птахи не асоціюють скляні поверхні з перешкодою та летять прямо на них, особливо коли у склі відображаються зелені насадження. Птахи, які мігрують вночі, наприклад горобці та очеретянки, покладаються на зірки, щоб орієнтуватися. Яскраве світло від будівель одночасно приваблює та заплутує їх, що призводить до ударів у вікна. Буває, що дезорієнтовані птахи починають літати навколо ліхтарів, поки не вмирають від виснаження (фатальне світлове тяжіння).

Експерт з птахів, професор екології дикої природи Університету Вісконсін-Медісон Стен Темпл додав, що маленькі співочі птахи харчуються вдень і мігрують вночі, щоб уникнути турбулентності повітря та хижаків. Тож у Чикаго, додав він, птахи могли потрапити під сильний вітер, який просто "кинув" їх на стіну будівлі.

Раніше вчені з'ясували, що африканські ссавці, такі як слони, носороги та зебри, набагато більше бояться чути людські голоси, ніж вокалізації левів або навіть звуки полювання.

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