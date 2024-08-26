Масові знеструмлення повертаються: 70% українців одночасно опиняться без світла

В Україні внаслідок масованого російського обстрілу енергооб'єктів повернуться графіки знеструмлень. У вівторок, 27 серпня очікується, що від 50 до 70 відсотків українців одночасно опиняться без електрики.

Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Фейсбуці. Він попередив, що цей сценарій може погіршитися, оскільки "система може бути ще не стабільною і щось піде не так".

Вас також зацікавить: Чи будуть скасовувати тариф "день-ніч" для двозонних лічильників

Допис Коваленка. Джерело: facebook.com/sergey.j.kovalenko Допис Коваленка. Джерело: facebook.com/sergey.j.kovalenko

Коваленко написав:

Сьогодні стався найбільший масований обстріл за два з половиною роки. Його вплив на енергосистему досі визначають. Поки що прогноз для Києва та Дніпропетровщини на завтра - графіки, причому досить об'ємні:

00:00 - 06:00 три черги відключень

06:00 - 11:00 чотири черги

11:00 - 15:00 три черги

15:00 - 21:00 чотири черги

21:00 - 00:00 три черги.

"Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно", – резюмував він.

Тим часом в "ДТЕК Київські електромережі" повідомили про заплановані стабілізаційні відключення 27 серпня, вони триватимуть уподовж дня.

Буде знеструмлено:

з 00:00 до 06:00 – три групи

з 06:00 до 11:00 – чотири групи

з 11:00 до 15:00 – три групи

з 15:00 до 21:00 – чотири групи

з 21:00 до 24:00 – три групи

"Відключення відбуватимуться в темно-сірій і світло-сірій зонах", – додали в ДТЕК.

Що таке черги відключення світла:

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

Де дивитися графіки відключення світла

Актуальні графіки ви можете знайти в чат-боті ДТЕК у Viber або у Telegram.

Нагадаємо, 25 серпня 2024 Україна планувала відновити експорт електроенергії за кордон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!