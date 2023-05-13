Майстри маніпуляцій: названо три знаки зодіаку, які використовують людей у своїх інтересах

Серед усіх уродженців зодіакального кола є троє, які готові на все, щоб досягти своєї мети. Вони можуть керувати людьми як слухняними маріонетками, оскільки мають вроджений талант маніпуляторів.

За словами астрологів, Близнюки, Скорпіони та Риби використовують різні способи маніпулювання. Дехто показує всю свою чарівність, інші вдаються до шантажу та грають емоціями.

Близнюки

Близнюки не сприймають інших людей серйозно. Будучи природженими нарцисами, вони самі є центром всесвіту. Їм подобається грати з іншими – спостерігати за їхньою реакцією та поведінкою у різних ситуаціях, які вони самі провокують.

Коли Близнюки хочуть когось зачарувати, вони можуть бути уважними та дбайливими. Ніхто нічого й не запідозрить, поки уродженці знаку не досягнуть бажаного. Однак потім вони покажуть своє справжнє обличчя. Гра емоціями є основним інструментом маніпуляції. Їхня жертва не розуміє, що сталося, шукає причину в собі та намагається виправити ситуацію.

Скорпіон

Скорпіони – дуже амбітні люди, які мають великі плани на майбутнє та часто мріють про владу. Для них дуже важливий соціальний статус і матеріальний успіх, вони хочуть чогось досягти у житті, виділитися з натовпу.

Люди, народжені під цим знаком, легко заводять знайомства і не бояться ними користуватися. Вони дуже розумні та розважливі. Скорпіони використовують інших як пішаки у грі, яку вони дуже хочуть виграти. Однак піднятися на вершину їм потрібно самим, тому конкурентів безжально позбавляються.

Риби

Люди, народжені під знаком Риб, егоцентричні та примхливі. Їм подобається бути в центрі уваги, розповідати про себе, свої почуття, потреби та інтереси. Коли увага оточення від них відвертається, вони можуть піти на безліч підлостей, щоб тріумфально привернути до себе інтерес.

Риби відрізняються чудовою інтуїцією, завдяки якій вони можуть відчувати настрій інших людей та маніпулювати ними. Крім того, Риби є відмінними слухачами, але вони не можуть зберігати конфіденційну інформацію при собі. Якщо буде можливість, вони неодмінно скористаються нею у своїх цілях.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.