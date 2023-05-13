Мастера манипуляций: названы три знака зодиака, которые используют людей в своих интересах

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть три, которые готовы на все, чтобы достичь своих целей. Они могут управлять людьми, как послушными марионетками, поскольку имеют врожденный талант манипуляторов.

По словам астрологов, Близнецы, Скорпионы и Рыбы используют разные способы манипулирования. Некоторые показывают все свое обаяние, другие прибегают к шантажу и играют эмоциями.

Близнецы

Близнецы не воспринимают других людей всерьез. Будучи прирожденными нарциссами, они сами для себя являются центром вселенной. Им нравится играть с другими – наблюдать за их реакцией и поведением в различных ситуациях, которые они сами провоцируют.

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Когда Близнецы хотят кого-то очаровать, они могут быть внимательными и заботливыми. Никто ничего и не заподозрит, пока уроженцы знака не добьются желаемого. Однако потом они покажут свое истинное лицо. Игра эмоциями являются их основным инструментом манипуляции. Их жертва не понимает, что произошло, ищет причину в себе и пытается исправить ситуацию.

Скорпион

Скорпионы – очень амбициозные люди, которые имеют большие планы на будущее и часто мечтают о власти. Для них очень важен социальный статус и материальный успех, они хотят чего-то добиться в жизни, выделиться из толпы.

Люди, рожденные под этим знаком, легко заводят хорошие знакомства и не боятся ими пользоваться. Они очень умны и расчетливы. Скорпионы используют других как пешки в игре, которую они очень хотят выиграть. Однако взобраться на вершину им нужно в одиночку, поэтому от конкурентов безжалостно избавляются.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, эгоцентричные и капризные. Им нравится быть в центре внимания, рассказывать о себе, своих чувствах, потребностях и интересах. Когда внимание окружения от них отворачивается, они могут пойти на множество пакостей, чтобы триумфально привлечь к себе интерес.

Рыбы отличаются прекрасной интуицией, благодаря которой они могут чувствовать настроение других людей и манипулировать ими. Кроме того, Рыбы — отличные слушатели, но они не могут хранить конфиденциальную информацию при себе. Если представится благоприятная возможность, они непременно воспользуются ею в своих целях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.