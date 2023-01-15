Мрії трьох знаків зодіаку можуть зовсім скоро здійснитися: кому пощастить

З Венерою у Водолії, Юпітером у Овні та Плутоном у Козерогові радість життя нарешті повертається у наше життя. Ці космічні рухи об’єднуються, щоб встановити зв’язок, змішуючи радість і щастя.

Беззаперечний стимул для трьох знаків зодіаку, чиї мрії можуть скоро здійснитися. Астрологи поділилися прогнозом, кому пощастить.

Близнюки

Ви один із знаків зодіаку, який, швидше за все, змінить кар’єру та досягне важливої ​​віхи у своєму любовному житті. Хоча деякі трактують ретроградність Марса у вашому сузір'ї як неприємну подію. Планета дії допомагає вам отримати ясність і приносить вам енергію, необхідну для дотримання ваших хороших рішень.

Оскільки Венера перебуває у знаку Водолія, планета любові та грошей принесе вам кілька приємних сюрпризів у найближчому майбутньому. Цей крок дарує вашому знаку блискучу надію на майбутнє. Тому будьте готові, адже дуже скоро у вас з’явиться нестримне бажання змінити все навколо, в тому числі і себе.

Юпітер в Овні, своєю чергою, пропонує вам по-новому поглянути на деякі речі, які вас хвилювали. Таким чином, ви навчитеся розрізняти добро і зло і зможете приймати правильні рішення. Щось, що дозволить вам скористатися всіма доступними вам можливостями.

Лев

Ви перебуваєте в середині періоду переходу, особливо на професійному рівні. Плутон у Козерогові запрошує вас більше зосередитися на матеріальних і структурних перетвореннях. Що стосується кар'єри, то незабаром ви підніметеся на вершину.

Вся заслуга належить Юпітеру, який знаходиться в Овні, який посилає вам дуже сприятливі хвилі. Планета свободи і ентузіазму робить все, щоб ви були щасливі і вчить шукати щастя в дрібницях, які колись здавалися вам непомітними.

З Венерою у Водолії це ідеальний час, щоб скористатися своїм шансом і зустріти кохання всього свого життя. Це можна зробити під час подорожі. Якщо у вас є бажання і можливість, не зволікайте, пакуйте валізи та вирушайте в аеропорт. Зірки радять вам і надалі більше зосереджуватися на позитивних речах у житті та не піддаватися негативній енергії.

Діва

Ви відчували деяку напругу у стосунках з ретроградним Меркурієм у Козерогові, однак це не означає, що січень у вас буде поганим. Крім того, це не означає, що всі люди, народжені під сузір'ям Діви, постраждають від цих турбулентностей. Посміхайтеся, адже незабаром балакуча планета закінчить свою ретроградність у цьому земному знаку.

Більш того, з Юпітером в Овні вам нема про що хвилюватися, особливо коли справа стосується вашого фінансового становища. Незабаром ви отримаєте винагороду за всю важку роботу, яку ви виконали останнім часом. Усе, що від вас вимагається, це наважитися, ризикнути та відчути щось нове у своєму житті.

Нові знайомства, перспективні справи, прибуткові проекти. Ви будете в центрі уваги. Венера у Водолії освітлюватиме ваш шлях, дозволяючи досягти цілей, які ви поставили на цей початок року.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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