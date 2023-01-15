Мечты трех знаков зодиака могут совсем скоро сбыться: кому повезет

С Венерой в Водолее, Юпитером в Овне и Плутоном в Козероге радость жизни наконец-то возвращается в нашу жизнь. Эти космические движения объединяются для установления связи, смешивая радость и счастье.

Бесспорный стимул для трех знаков зодиака, чьи мечты могут скоро осуществиться. Астрологи поделились прогнозом, кому повезет.

Близнецы

Вы один из знаков зодиака, который, скорее всего, сменит карьеру и достигнет важной вехи в своей любовной жизни. Хотя некоторые трактуют ретроградность Марса в вашем созвездии как неприятное событие. Планета действия помогает вам обрести ясность и приносит вам энергию, необходимую для соблюдения ваших хороших решений.

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Поскольку Венера находится в знаке Водолея, планета любви и денег принесет вам несколько приятных сюрпризов в ближайшем будущем. Этот шаг дарит вашему знаку блестящую надежду на будущее. Поэтому будьте готовы, ведь очень скоро у вас появится безудержное желание изменить все вокруг, в том числе и себя.

Юпитер в Овне, в свою очередь, предлагает вам по-новому взглянуть на некоторые волновавшие вас вещи. Таким образом вы научитесь различать добро и зло и сможете принимать правильные решения. Что-то, что позволит вам воспользоваться всеми доступными вам возможностями.

Лев

Вы находитесь в середине периода перехода, особенно на профессиональном уровне. Плутон в Козероге приглашает вас больше сосредоточиться на материальных и структурных преобразованиях. Что касается карьеры, то вскоре вы подниметесь на вершину.

Вся заслуга принадлежит Юпитеру, который находится в Овне, посылающему вам очень благоприятные волны. Планета свободы и энтузиазма делает все, чтобы вы были счастливы и учит искать счастье в мелочах, когда-то казавшихся вам незаметными.

С Венерой в Водолее это идеальное время, чтобы воспользоваться своим шансом и встретить всю свою жизнь. Это можно сделать во время поездки. Если у вас есть желание и возможность, не медлите, упаковывайте чемоданы и отправляйтесь в аэропорт. Звезды советуют вам и дальше больше сосредотачиваться на положительных вещах в жизни и не подвергаться негативной энергии.

Дева

Вы чувствовали некоторое напряжение в отношениях с ретроградным Меркурием в Козероге, однако это не означает, что январь у вас будет плохим. Кроме того, это не означает, что все люди, родившиеся под созвездием Девы, пострадают от этих турбулентностей. Улыбайтесь, ведь вскоре болтливая планета закончит свою ретроградность в этом земном знаке.

Более того, с Юпитером в Овне вам не о чем волноваться, особенно когда дело касается вашего финансового положения. В скором времени вы получите вознаграждение за всю тяжелую работу, которую вы проделали в последнее время. Все, что от вас требуется, это решиться, рискнуть и почувствовать что-то новое в своей жизни.

Новые знакомства, перспективные дела, прибыльные проекты. Вы будете в центре внимания. Венера в Водолее будет освещать ваш путь, позволяя достичь целей, которые вы поставили на начало года.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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