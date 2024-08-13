Мегапотужна червона магнітна буря влупила по Землі: як захиститися

Землю накрила хвиля сонячних спалахів, яка спричинила появу полярного сяйва. Це явище спостерігалося по всьому світу, в Україні теж.

Тим часом мешканців нашої планети попередили про потужні геомагнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття, призвести до перебоїв у роботі радіо та електроніки.

Як повідомляє IFLScience, Сонце стало активнішим, ніж зазвичай, і за останній тиждень випустило кілька потужних викидів корональної маси (CME). Ці викиди плазми та магнітних полів попрямували до Землі та спричинили серйозні геомагнітні бурі.

CME – це потужні вибухи на Сонці, які викидають величезну кількість плазми та магнітного поля в космос. Коли ці викиди досягають Землі, вони взаємодіють з її магнітним полем, викликаючи геомагнітні бурі. Ці бурі можуть впливати на роботу супутників, систем зв'язку та енергомереж.

Читайте також: Місяць зменшується в розмірах та продовжує охолоджуватися, чи є в цьому загроза людству

Найінтенсивніші геомагнітні бурі почалися 13 серпня. Вони сягли червоного рівня небезпечності. У вівторок, 13 серпня, по Землі вдарила восьмибальна магнітна буря (К-індекс 9 – максимально потужний).

Магнітні бурі календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Вони можуть впливати на роботу систем зв'язку, електромереж, а також на здоров'я людей.

Хто найбільше схильний до впливу магнітних бур?

Люди похилого віку

Особи з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, нервової системи

Вагітні жінки

Діти

Люди з підвищеною чутливістю до змін атмосферного тиску

Як захиститися від магнітної бурі?

Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, є кілька рекомендацій, які допоможуть зменшити їхній негативний вплив:

Здоровий сон: Спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той же час, щоб нормалізувати біоритми. Перед сном уникайте важкої їжі, кофеїну та алкоголю.

Правильне харчування: Віддавайте перевагу легкій їжі, багатій на вітаміни і мінерали. Зменште споживання солі, жирної та гострої їжі.

Режим пиття: Пийте достатньо чистої води, щоб підтримувати водний баланс організму.

Фізична активність: Регулярні фізичні навантаження допоможуть зміцнити імунітет і зменшити стрес. Однак, під час магнітних бур варто уникати надмірних навантажень.

Відпочинок: Спробуйте виділити час для відпочинку і розслаблення. Можна зайнятися йогою, медитацією або просто прогулятися на свіжому повітрі.

Мінімізація стресу: Спробуйте уникати стресових ситуацій. Можна скористатися різними техніками релаксації, такими як дихальні вправи або ароматерапія.

Прийом ліків: Якщо у вас є хронічні захворювання, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо прийому ліків під час магнітних бур.

Що робити, якщо ви відчуваєте погане самопочуття під час магнітної бурі?

Якщо ви відчуваєте головний біль, запаморочення, слабкість, підвищений артеріальний тиск або інші неприємні симптоми, зверніться до лікаря.

Пропонуємо дізнатися, чому від негоди та магнітних бур болить голова та як діє на людину метеопатія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!