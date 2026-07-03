Механічна коробка передач проти деменції: до яких висновків дійшов Кавасіма

Дослідження професора Рюти Кавасіми, нейробіолога університету Тохоку в Японії, свідчить: керування автомобілем з механічною коробкою передач може суттєво впливати на здоров'я мозку. Висновки привернули увагу на тлі того, що "механіка" дедалі рідше зустрічається на сучасному авторинку.

За словами Кавасіми, керування таким автомобілем активує префронтальну кору — зону, пов'язану з прийняттям рішень, контролем поведінки та обробкою інформації. Це відбувається, коли водій одночасно працює з педаллю зчеплення, перемикає передачі, контролює газ і стежить за дорогою.

На відміну від автомата, "механіка" змушує водія безперервно оцінювати ситуацію й обирати потрібну передачу. Саме необхідність координувати кілька дій одночасно, на думку Кавасіми, перетворює водіння на різновид когнітивного тренування — а не просто пасивне переміщення у просторі.

Дослідження також фіксує: регулярне керування транспортними засобами з ручним перемиканням передач — мотоциклами чи автомобілями — помітно впливає на підтримання ментального здоров'я та когнітивних функцій. Це особливо актуально, адже деменція торкається понад 6 мільйонів американців.

Попри це, "механіка" поступово стає нішевим вибором на розвинених ринках. Головна причина її збереження — прихильники активного водіння, які цінують відчуття контролю та взаємодії з автомобілем.

За даними Motor1, у 2023 році лише 1,7% нових автомобілів, придбаних у США, мали механічну коробку передач. Деякі бренди — BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Honda та Toyota — досі пропонують цю опцію, однак майбутнє цього сегмента залишається невизначеним.

Дані CarMax підтверджують скромну частку "механіки" в продажах: 2,4% у 2020 році, 2,8% у 2021-му та 2,9% у 2022-му.

Ці цифри свідчать, що механічна коробка передач, швидше за все, залишатиметься нішевим вибором — особливо на фоні зростаючої зручності сучасних автоматів. Втім, якщо висновки Кавасіми отримають подальше підтвердження, "механіку" розглядатимуть як заняття, корисне для мозку.

Керування механічною коробкою передач — не єдиний спосіб підтримувати когнітивне здоров'я. Науковці давно дослідили й інші ефективні методи. Вивчення іноземних мов, зокрема, активує одразу кілька зон мозку, зміцнює нейронні зв'язки та, за даними низки досліджень, відтерміновує появу симптомів деменції на 4–5 років. Гра на музичних інструментах вимагає одночасної координації рук, читання нот і слухового контролю — навантаження, порівнянне за складністю з керуванням "механікою". Шахи, у свою чергу, тренують стратегічне мислення й пам'ять. Водночас дослідники зазначають: найкращий ефект досягається за регулярності та комбінування різних видів розумової активності, а не від одного інструменту.

Для українців, які щодня їздять на автомобілях з механічною коробкою передач, ця звичка може виявитися несподіваним союзником у збереженні здоров'я мозку. За даними ринку, в Україні механічна трансмісія досі домінує — особливо в сегменті вживаних автомобілів. Щоб максимально використати потенціал такого водіння, фахівці рекомендують уникати "автопілоту": свідомо обирати передачі завчасно, практикувати плавне рушання на підйомах, виробляти навичку двигунного гальмування. Варто також урізноманітнювати маршрути — незнайомі дороги змушують мозок активніше аналізувати ситуацію. Поєднання такого водіння з іншими когнітивними практиками — читанням, вивченням мов чи навіть настільними іграми — може стати доступною й ефективною профілактикою вікових змін мозкової діяльності.