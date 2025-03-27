Місцями дощитиме: погода в Україні на 28 березня

Завтра, 28 березня, в Україні очікується переважно комфортна температура повітря, проте в деяких регіонах можливі дощі. Водночас синоптики попереджають про наближення різкого похолодання.

Температура повітря коливатиметься в межах +12…+18 °С, а на півдні місцями сягатиме +20 °С. Дощі ймовірні на сході та північному сході, тоді як на більшій частині території суттєвих опадів не прогнозується. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Вітер буде помірним східного напрямку, а на заході та в південних областях можливі пориви до 20 м/с.

У Києві день пройде без опадів. Вночі температура знизиться до +3…+5 °С, а вдень потеплішає до +15 °С.

Раніше ми розповідали, що синоптик пояснила причини штормових вітрів в Україні та коли чекати покращення погоди.

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