Метеочутливим загрожують головні болі та слабкість: прогноз магнітних бур на 13 лютого

У найближчі дні очікуються сильні магнітні бурі. Геомагнітні бурі оцінюються за К-індексом, який варіюється від 2 до 9: що вищий показник, то сильніший вплив бурі на людей і техніку.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікував прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12–14 лютого 2024 року. Прогноз може змінюватися, оскільки дослідники оновлюють дані кожні три години.

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За поточними розрахунками, 12 лютого очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка 13 лютого посилиться до рівня 6 і залишатиметься на цьому рівні й 14 лютого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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