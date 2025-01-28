Метеочутливим підготуватись: прогноз магнітних бур на 29 січня

Цього тижня магнітні бурі знову охоплять Землю, що може позначитися на самопочутті багатьох людей. Найбільший пік активності очікується в середині тижня, і це привід підготуватися заздалегідь.

Магнітні бурі – це геомагнітні явища, спричинені активністю Сонця. Вони варіюються від слабких коливань до потужних збурень, які можуть впливати на зв’язок, роботу електромереж і самопочуття. Про це пише РБК.

Основна причина таких явищ – сонячні спалахи, які викидають потоки плазми в космос. Коли ці потоки стикаються з магнітним полем Землі, виникають геомагнітні збурення.

29 січня очікується пік активності. Інтенсивність бурі досягне Kp 5-6. Це може вплинути на більшість людей: можливі головні болі, втому, зниження концентрації.

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Як магнітні бурі впливають на організм?

Сильні бурі (індекс вище Kp 4) здатні викликати помітні симптоми навіть у здорових людей. Відомо, що вони впливають на біоелектричні процеси в організмі, провокуючи:

головний біль, мігрень, запаморочення;

порушення сну, сонливість вдень або безсоння вночі;

нудоту, втому, зниження працездатності;

емоційні розлади, такі як тривожність, дратівливість, перепади настрою;

загострення хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних.

Як захистити себе під час магнітних бур?

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, лікарі радять:

дотримуватися режиму дня та висипатися;

пити більше води та повноцінно харчуватися;

уникати кави, алкоголю, енергетиків і куріння;

знизити фізичне та емоційне навантаження;

більше гуляти на свіжому повітрі, провітрювати приміщення;

проводити вечір у спокійній атмосфері;

обмежити використання гаджетів, щоб уникнути перевантаження організму.

Магнітні бурі можуть бути викликом для вашого організму, але дотримання простих рекомендацій допоможе знизити їхній вплив.

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