Метеочутливим – поберегтися: коли у квітні магнітні бурі накриють Землю

Магнітні бурі у квітні 2023 - названо небезпечні дати у квітні 2023 та як вберегтися

У квітні очікується кілька магнітних бур різної потужності. Проте метеозалежним людям, людям похилого віку та з хронічними хворобами варто бути особливо уважними в ці дні.

Сплески на Сонці впливають на здоров'я людей, прилади радіозв'язку, електроніки та викликають полярні сяйва. Дані щодо космічної погоди станом на квітень 2023 року повідомив Meteoagent.

Читайте також: Землю накриє вісім магнітних бур у квітні – коли буде небезпечно та як вберегтися

Графік магнітних бур на квітень 2023 року

З 5 по 9 квітня жодної небезпеки через сплески на Сонці та геомагнітні збурення нашої планети не буде. В цей час магнітні бурі будуть 2 бали, тобто низької потужності.

Вже 10-11 квітня очікується досить сильна магнітна буря, яка матиме вплив для людей. В такі дні треба бути вкрай обережними, стежити за своїм здоров'я, добре харчуватися, пити більше води та більше гуляти на свіжому повітрі.

Наступного дня магнітна буря буде в 3 бали та піде на спад аж 16 квітня. Саме на Великдень, 16 квітня, збурення в геомагнітному полі Землі стануть потужнішими – 4 бали. Протривають збурення до 17 квітня.

Найсильніша за весь місяць магнітна буря накриє Землю 20-21 квітня. Її потужність попередньо оцінюється в 5 балів.

Читайте також: У другій половині квітня очікується потужна магнітна буря – як вберегти здоров'я

Решта місяця буде знову спокійною. Проте експерти зауважують, що прогнозувати сонячні спалахи досить важко, тому вони можуть ще змінюватися.

Як захиститися від дії магнітних бур

Щоб легше пережити магнітні бурі, варто:

Зменшити кількість фізичних навантажень, але робіть зарядку та більше гуляйте на свіжому повітрі.

Треба уникати стресів, конфліктів. Намагайтеся за можливості їх уникати.

Їжте сезонні фрукти та овочі, уникайте жирної та шкідливої їжі. Також пийте більше простої води, трав'яних чаїв. Відмовтеся від алкоголю та кави.

Нормалізуйте нічний сон – спати рекомендується не менше 7 годин на добу.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!