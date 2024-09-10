Метеопатам не позаздриш: змінився прогноз магнітних бур на тиждень

В Україні у вівторок, 10 вересня, почалася наднебезпечна магнітна буря, що може мати негативний вплив на здоров'я метеочутливих людей. Сил геомагнітного шторму сягла червоного рівня небезпечності (К-індекс 6) та розтягнеться на дві доби.

Згідно з даними Meteoagent, 10 та 11 вересня на Землі вируватиме магнітна буря К-індексу 6, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей та тих, хто має хронічні захворювання. З 12 по 16 вересня потужних штормів не прогнозується.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Під час таких бур сонячний вітер взаємодіє з магнітосферою Землі, що може викликати різноманітні явища, такі як полярні сяйва, а також негативно вплинути на роботу супутників і систем зв’язку.

Коли магнітні бурі у вересні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі у вересні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як організм реагує на магнітні бурі?

Особливо чутливими до магнітних бур є метеозалежні люди. Вони можуть відчувати такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Слабкість

Безсоння

Зміни настрою

Підвищення артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти собі при магнітних бурях?

Для того, щоб зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я, рекомендується:

Дотримуватися режиму дня.

Їсти здорову їжу.

Виділяти достатньо часу на сон.

Уникати стресів.

Проводити більше часу на свіжому повітрі.

Займатися фізичними вправами.

Приймати контрастний душ.

Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття, обов’язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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