Миттєво підуть у ріст: як приготувати суперзасіб для підживлення огірків з води, дріждів та цукру

Чим підгодувати огірки для активного росту - як вирощувати великі та здорові огірки - саморобний розчин для підгодівлі

Огірки можуть перестати рости та захворіти з низки причин. Серед них: різкі перепали температури, шкідники тощо.

Якщо ж огірки мерзнуть, то їх треба утеплити за допомогою агроволокна або звичайної плівки. Важливим є фактор підгодівлі рослин, повідомляє Telegram-канал "Дача. Сад та город".

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Що потрібно для приготування суперзасобу:

Банка на 1 л.

Тепла вода – 500 мл.

Сухі дріжджі – 1 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Як приготувати:

Для початку змішайте дріжджі з теплою водою. Потім додайте цукор і поставте приготований розчин в тепле, але темне місце на 2 години.

Після цього візьміть 5 літрів води та додайте в приготовлений розчин. Далі один літр вже отриманого розчину треба розбавити ще 10 літрами води. Ось цю не дуже концентровану рідину використовуйте для підживлення огірків.

Спеціальне добриво для підживлення огірків

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Крім цього, зростання огірків можна прискорити й іншими засобами. Вам потрібне калійне добриво – попі, яке треба насипати під кожен кущ по 1 столовій ложці речовини, змішавши потім з грунтом.

Після цього можна полити кущі розчином. Під кожний необхідно внести 500 мл. Огірки почнуть рости швидше, як на дріжджах.

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