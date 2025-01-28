МЗС Франції повідомило, коли в Україні будуть винищувачі Mirage

До кінця першого кварталу 2025 року Україна отримає бойові літаки Mirage 2000-5F від Франції. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Скоро французькі "Міражі" літатимуть в українському небі. Це станеться до кінця першого кварталу цього року", – сказав Барро. Про це передає Суспільне.

Міністр також зазначив, що санкції проти Росії триватимуть, і підтвердив, що Європейський Союз працює над 16-м пакетом обмежень.

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Що відомо про Mirage 2000?

Mirage 2000 – це багатоцільовий винищувач французького виробництва, розроблений компанією Dassault Aviation у 1970-х роках. Він був основним бойовим літаком французьких ВПС наприкінці XX – на початку XXI століття.

Перший політ : 1978 рік (на рік пізніше за радянський МіГ-29).

: 1978 рік (на рік пізніше за радянський МіГ-29). Прийнятий на озброєння: 1984 рік.

Крім Франції, літаки перебувають на озброєнні Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше використовувалися арміями Бразилії та Катару.

Mirage 2000 використовували у військових операціях у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інших конфліктах.

Нагадаємо, в Україні готують важливу реформу.

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