Мінімалізм та оверсайз: топ-3 модні футболки на літо-2023

Футболка є базовою річчю, яка підходить майже під будь-який образ. Цього літа трендовими будуть футболки різних фасонів: які саме, підкаже UaPortal.

Мінімалізм та оверсайз

Однотонна оверсайз футболка стане чудовою базою вашого гардеробу. Її можна комбінувати практично з будь-яким низом. Якщо все ж на футболці є малюнок – він має бути мінімалістичним, без паєток та стразів.

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Рубчик

Одяг в рубчик у тренді вже кілька сезонів. Обирайте базові відтінки у мінімалістичному стилі. Рубчик актуальний і у поєднанні з класикою, і з образами в стилі кежуал.

Футболка з підплічниками

Базою в цьому випадку також залишається однотон, який можна розбавляти масивними прикрасами. Якщо у вас широкі плечі – прикраси обов’язкові.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити дорогий образ та не витратити купу грошей.

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