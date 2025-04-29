Мінімальна пенсія: який стаж необхідний для її отримання

У 2025 році для призначення пенсії за віком в Україні потрібно мати встановлену кількість страхового стажу. Його обсяг визначається залежно від віку, у якому людина виходить на пенсію.

Якщо застрахована особа має менше ніж 15 років страхового стажу, вона не може претендувати на пенсію за віком. У такому разі можливе оформлення державної соціальної допомоги, повідомляє Пенсійний фонд України.

У 2025 році в Україні для виходу на пенсію за віком потрібно мати такий страховий стаж:

у 60 років – щонайменше 32 роки стажу;

у 63 роки – від 22 до 31 року страхового стажу;

у 65 років – від 15 до 21 року стажу.

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Мінімальна пенсія за віком у 2025 році становитиме 2 361 гривню. Однак залежно від віку пенсіонера та наявного стажу до пенсії можуть нараховуватися доплати, що збільшують загальний розмір виплат.

Страховий стаж – це період, коли особа була застрахована в системі обов'язкового державного пенсійного страхування, і за неї щомісяця сплачувалися внески не менші за встановлений мінімум.

Що робити, якщо стажу недостатньо

Якщо людина не має достатньої кількості страхового стажу для виходу на пенсію, вона може:

Продовжити трудову діяльність для накопичення необхідного стажу;

Добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за періоди, коли стажу не вистачає.

Для отримання додаткової консультації або докладної інформації варто звернутися до місцевих управлінь Пенсійного фонду України або скористатися електронним кабінетом на офіційному порталі ПФУ.

Раніше ми розповідали, які періоди не враховуються при виході на пенсію.

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