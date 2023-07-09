Мінімум охорони та двоє жінок поруч: президента США Байдена помітили на пляжі (фото та відео)

Президент США Джо Байден побував на пляжі з дружиною Джилл і їхньою 22-річною онукою Фіннеган. Президент і його сім'я відпочивали під парасолькою від сонця серед натовпу, під пильним оком секретної служби.

80-річний Головнокомандувач армії США для походу на пляж обрав темні шорти із зображеннями черепах, білу футболку, спортивне взуття. Він надягнув кепку та чорні окуляри. Очевидці кажуть, що президента на відпочинку супроводжував мінімум охорони.

Спочатку Байден сидів на лежаку під парасолею та читав книгу, потім він перемістив лежак під сонце та засмагав.

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ЗМІ дізналися, що президент США влаштував сімейний відпочинок біля свого будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер.

Раніше, коли Байдени купили особняк у Делавері, американський президент казав, що "це була кульмінація мрії всього життя", пише DailyMail.

"Протягом нашої кар’єри ми з Джилл мріяли купити будинок біля пляжу, куди ми зможемо привезти всю сім’ю. Нам дуже пощастило, що тепер ми можемо це зробити, і з нетерпінням чекаємо можливості провести час із сім’єю", – заявляв Байден.

Видання пише, що будинок президента на пляжі має шість спалень і різноманітні розважальні зони на відкритому повітрі та всередині, з великими верандами, що виходять на захід і схід, з видом на Атлантику.

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