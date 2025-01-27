Міністри МЗС ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії: подробиці

У понеділок, 27 січня, міністри закордонних справ країн ЄС під час засідання Ради ЄС у Брюсселі ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії.Європейський Союз регулярно поновлює санкції проти Росії кожні шість місяців. Для цього необхідна згода всіх 27 країн-членів блоку.

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Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. "Європа діє: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися продовжити санкції проти Росії. Це позбавить Москву доходів, які вона використовує для фінансування війни. Росія має відповісти за шкоду, яку завдає", – підкреслила Каллас.

Нагадаємо, указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми безпекової допомоги Україні.

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