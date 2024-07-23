Мінус літак в окупантів: зенітники 110-ї на Донеччині збили Су-25 (відео)

23 липня 2024 року на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Це вже другий штурмовик Су-25, який цього місяця знищили воїни-зенітники зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Вас також зацікавить: З'явилося відео знищення російського Су-25 на Покровському напрямку

"Продовжуємо демілітаризацію російських вкс. Сьогодні в районі Покровського трикутника (аномальна зона падіння окупантських бортів) знову зник зі зв’язку ворожий Су-25. Два рашистських пілоти мали безумство залетіти фактично впритул до наших позицій. За свою нахабність один з них був миттєво покараний", – додали у бригаді.

Відео падіння Су-25

Нагадаємо, 28 червня 2024 року на Донеччині бійці 31 бригади Національної гвардії України збили з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" російський штурмовий літак Су-25, відомий також під назвою "Грач".

А 7 липня 2024 року зенітники 110-ї бригади імені Марка Безручка збили ще одну "сушку" окупаційних військ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!