Мінус шість градусів та повно снігу: де в Україні настала зима (фото)

В Україні синоптики попередили про значне похолодання. Воно має настати вже від 16 жовтня.

За прогнозом синоптиці Наталки Діденко, холодний атмосферний фронт прийде у більшість областей. Вона попередила, що сьогодні у Карпатах можливий мокрий сніг.

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Діденко каже, що цей тиждень погода вже відповідатиме сезону – "буде холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром, у затишшях - з туманами".

Тим часом високогір'я українських Карпат вже вкрите снігом. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Фейсбуці показав фото засніжених гір. Зазначається, що у високогір'ї температура повітря опускалася до мінус шести градусів.

"Станом на 08:00, 16:10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с., температура повітря -6° С", – йдеться у повідомленні.

Синоптик Ігор Кібальчич попередив, що цього тижня погода буде контрастною. Очікуються коливання температури повітря, атмосферного тиску і дощі різної інтенсивності. Він прогнозує, що дощі будуть випадати у всіх областях Україні до кінця тижня.

Нагадаємо, в Україні літо може тривати довше, ніж три місяці. Наступними роками літо розпочинатиметься раніше, а закінчуватиметься пізніше.

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