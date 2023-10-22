Світ накриють сніжні бурі, шторми та посухи: апокаліптичні прогнози вчених

Кліматична криза не лише стоїть на порозі, чекаючи майбутніх наслідків – ця загроза вже реально вражає наше життя та природу. Це літо свідчило про перші відчутні прояви цього кризи. Температура повітря і вод визнали рекордними, а великі лісові пожежі охопили кілька континентів.

Як повідомляє Live Science, вчені передбачають, що 2023 рік може стати одним із найспекотніших в історії спостережень за кліматом. Хоча людство несе основну відповідальність за зміну клімату нашої планети, природа теж вносить свій внесок. Наприклад, в Тихому океані відбувається явище Ель-Ніньо, яке, на думку вчених, ще не досягло свого піка.

Читайте також: Краще знайти нову планету: вчені визначили, коли вибухне Сонце і забере з собою все живе

Останній потужний Ель-Ніньо відзначався у 2016 році, але поточне явище може суттєво вплинути на кліматичну систему Землі. Метеорологи передбачають, що Ель-Ніньо досягне своєї максимальної сили, ймовірно, взимку. Це може призвести до снігових зим у Скелястих горах, штормів та значних опадів на півдні, а також до посушливих умов на північному заході.

За словами вчених атмосфериків з Університету Вашингтона, зазвичай найвищі температури поверхні моря спостерігаються в західній частині Тихого океану та Індійському океані у звичайні роки. Однак це змінюється, коли Ель-Ніньо активізується в Тихому океані та впливає на погоду по всьому світу.

Прогноз щодо розвитку сильного Ель-Ніньо визначається типом використовуваної прогностичної моделі. Весною минулого року деякі динамічні моделі передбачали сильний розвиток Ель-Ніньо. Однак статистичні моделі, базуючись на історичних даних, були менш точними. Навіть найсвіжіші динамічні моделі передбачали сильніший вплив Ель-Ніньо, ніж статистичні.

Читайте також: Вчені знайшли дивну форму льоду, яка тане при дуже високих температурах і може бути провідником

Вчені відзначають, що індекс Ель-Ніньо, який визначається за температурою поверхні моря, свідчить про сильне явище, але індекси, що враховують атмосферні дані, показують інші результати. Їхні дослідження дають підставу вважати, що Ель-Ніньо досягне піка вже цієї зими й великою мірою вплине на клімат у різних частинах світу.

Зазначається, що Ель-Ніньо, хоч і є сезонним явищем, пов'язаним з океаном і атмосферою, але може мати глобальний вплив на клімат нашої планети.

Нагадаємо, науковці дослідили, як Сонце виглядатиме після завершення свого життя та чи залишиться людство свідком цього видовища.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!