Містична Вовча повня може зруйнувати все: що не можна робити 7 січня 2023

Першу повню 2023 року, яка відбудеться 7 січня, називають Вовчою. Ця дата вважається містичною, оскільки день має особливу енергетику і пов'язаний з безліччю заборон.

За словами астрологів, цієї доби Місяць перебуватиме у знаку Рака. День буде нестабільним, можливі небезпечні ситуації, у тому числі на дорозі, підвищений ризик фінансового обману та помилок. Тому найкраще займатися звичайними справами, не вносячи жодних змін у розпорядок.

Що заборонено 7 січня

Не можна поспішати, братися за все одразу, інакше ситуація може вийти з-під контролю. Цього дня не варто розпочинати нових проєктів і приймати кардинальних рішень, оскільки це спричинить низку невдач, здатних зруйнувати життя.

Не можна укладати фінансових угод, прибуток від них виявиться сумнівним, можливі й фінансові втрати. Заборонено позичати гроші, оформляти кредити. Не бажано просити про підвищення зарплати чи просування кар’єрними сходами.

Не можна укладати шлюб – це може приректи партнерів на невдачі, сварки та призвести до розлучення, а також з'ясовувати стосунки з другою половинкою чи родичами.

Не можна втрачати пильності ні на мить – можна як потрапити в ДТП, так і отримати травму у побуті. Імпульсивні вчинки цього дня можуть призвести до великої біди.

Не варто пересаджувати рослини, доглядати за ними, вони можуть загинути.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.