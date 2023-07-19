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Багато господинь солять огірки неправильно: перевірений рецепт консервації на зиму

Ігор Романько

Як правильно засолити огірки на зиму

Власноруч приготовані солоні огірочки – це прекрасна закуска, яку можна насолоджуватися не лише взимку, а й протягом усього року. Ці апетитні огірки можуть бути окремими стравами або додатком до салатів, даруючи своїм смаком та хрусткістю неперевершену насолоду.

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Але як забезпечити, щоб солоні огірочки були справжніми шедеврами в кулінарії? Відповідь проста – важливо дотриматися правильного рецепту. Дозвольте нам розповісти про традиційний рецепт солоних огірків, який легко приготувати самостійно.

Інгредієнти:

  • 3 столові ложки солі на 1 літр води;
  • листя дуба чи вишні;
  • суцвіття кропу;
  • чорний перець горошком;
  • листя хрону;
  • часник;
  • огірки.

Приготування:

  1. Почніть з приготування банок – добре промийте їх і на дно кожної покладіть листя хрону, вишні або дуба;
  2. Часник розріжте на дрібні шматочки і також покладіть на листя у банці;
  3. Тепер додаємо огірки, намагаючись влаштувати їх у банку щільно. Зверху на огірки додайте ще один листок хрону;
  4. Для розсолу розведіть сіль у прохолодній воді, потім залійте огірки цією розчинною рідиною до самого верху банки.
  5. Розмістіть банку на тарілці, щоб уникнути розливання розсолу, і закрийте кришкою.
  6. Поставте банку з огірками в темне і прохолодне місце, де вона буде спокійно бродити протягом трьох днів.
  7. Після трьох днів солені огірки готові до подачі на стіл. Ви можете зберегти їх на зиму в прохолодному місці, наприклад, у холодильнику.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як заморозити огірки на зиму, аби додавати їх у страви.

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