Мобілізація пенсіонерів в Україні: кого можуть призвати та як звільнитися

У період воєнного стану в Україні питання мобілізації охоплює значну частину населення, включно з пенсіонерами. Хоча загалом мобілізація стосується чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років, пенсіонери можуть мати винятки залежно від віку, стану здоров’я та інших обставин.

Пенсіонери, які досягли 60 років, як правило, звільняються від мобілізації. Це стосується як тих, хто отримує пенсію за віком, так і тих, хто має інвалідність. Окрім того, пенсіонери, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, можуть бути звільнені за результатами медичної комісії, пише НВ.

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Ще однією причиною для звільнення від мобілізації є догляд за непрацездатними родичами. Якщо пенсіонер є опікуном, він також може отримати звільнення за наявності відповідних документів, що підтверджують цей статус.

Для того, щоб офіційно звільнитися від мобілізації, пенсіонери повинні подати до військкомату пенсійне посвідчення, медичні довідки або документи, що підтверджують догляд за родичами. Військкомат перевіряє документи та ухвалює відповідне рішення.

Пенсіонери, які мають статус ветеранів праці або мають особливі заслуги перед державою, також можуть бути звільнені від мобілізації. Це важливий механізм, що забезпечує захист громадян, які через вік чи стан здоров'я не можуть виконувати військові обов’язки.

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