Мобілізація в Україні: які зміни чекають на українців з 1 липня

З 1 липня 2024 року в Україні введено низку змін до правил мобілізації, які стосуються бронювання працівників, вручення повісток, виїзду за кордон та студентів.

Зокрема, за допомогою застосунку "Дії" роботодавці зможуть бронювати своїх співробітників онлайн. Це стосується критично важливих підприємств та компаній, які працюють на потреби Сил оборони. Процес буде швидким, прозорим та без бюрократії. Очікується, що на бронювання буде йти близько години, пишуть "Факти".

Вас також зацікавить: Командир з 79 ОДШБ відверто зізнався, чи готують мобілізованих перед відправленням на фронт

Вручення повісток:

Повістки, надіслані поштою рекомендованим листом, вважатимуться врученими з 16 липня. Відмова від отримання або повернення листа буде розцінюватися як вручення. Неотримання повістки не звільняє від мобілізації. За неявку без поважних причин передбачено адміністративну відповідальність.

Виїзд за кордон:

Чоловікам призовного віку для виїзду за кордон потрібні не лише паспорт, але й військовий документ. Можна пред'явити QR-код з військово-облікового документа. Наявність підстав для звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я - обов'язкова умова.

Мобілізація студентів:

З 1 липня мобілізації підлягають студенти-заочники, а також ті, хто здобуває другу або третю вищу освіту. Не стосується здобувачів першої вищої освіти (бакалаврат) за денною формою навчання.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!