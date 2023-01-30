Мобілізація в Україні: юристи пояснили, чи можуть комунальники вручати повістки

Мобілізація в Україні - хто може вручати повістки та чи можуть комунальники роздавати повістки

У мережі показали відео, як комунальники Києва розносять повістки. Такі дії викликали обурення в українців.

Тому юристи пояснили, хто може роздавати повістки та чи законно, що працівники комунальних служб цим займається. Про це пише ТСН.ua.

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На відео, оприлюдненому в мережі, видно, що співробітники керуючої компанії Дніпровського району в Києві, вдягнені в уніформу комунальників, розносять повістки. Вони пояснили, що ці обов'язки прописано у їхніх посадових інструкціях. При цьому сам військкомат передає їм повістки.

Мобілізація в Україні - хто може роздавати повістки замість військкомату

Мобілізація в Україні - хто може роздавати повістки замість військкомату

Своєю чергою в Дніпровському районі з’ясовують, чи дійсно їхні представники на відео. Проте операторка керуючої компанії з обслуговування житлового фонду цього району підтвердила, що їхні працівники дійсно розносять повістки.

"Так, наші двірники розносять повістки", – зауважила оператор.

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Проте адвокат Едуард Багіров пояснив, що працівники комунальних служб не мають відповідних повноважень на законодавчому рівні, аби підміняти співробітників військкомату та розносити повістки.

"Якщо люди отримають повістки від співробітників жеку або консьєржа, то вони не можуть бути притягненні до відповідальності, якщо не з’являться у військкомат", – зауважив правозахисник.

За його словами, аби комунальники дійсно могли розносити повістки, то це потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Поки цього не зроблять, їхні дії будуть неправомірними.

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов теж погоджується з думкою про неправомірність таких дій. Він пояснив, що залишати повістки у дверях, кидати до поштової скриньки, або ж повістки від двірників – це не є законно.

"Ось вручення повістки під розпис – це законно. Законом визначено, що у нас військкомат, правоохоронні органи, роботодавці та місцеві ради – ось хто має право вручення повісток. Двірники – це незаконно, вони не мають таких повноважень", – пояснив Жданов.

Водночас у Київській міській державній адміністрації пояснили, що військові можуть давати доручення комунальникам розносити повістки. Ті, як технічна ланка.

Своєю чергою, в КМВА відмовились коментувати ситуацію з повістками. Там зазначили, що не можуть давати оцінку діям людей на відео.

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Раніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко чітко зазначив, що вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

"Повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. В повістці має бути зазначено – дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися", - пояснив Попко.

Нагадаємо, що чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність у разі порушення правил військового обліку. Також на військовозобов'язаних можуть накласти штраф.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можуть затримати та погрожувати у разі відмови від повістки. Оскільки від початку воєнного стану в Україні триває мобілізація через повномасштабну війну.

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