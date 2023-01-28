Мобілізація в Україні: яке покарання очікує на чоловіків, які не з'явилися до військкомату за викликом

Чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність у разі порушення правил військового обліку. Також на військовозобов'язаних можуть накласти штраф.

Організація з безоплатної правової допомоги "Юридична сотня" у Facebook пояснила, що буде за неявку до військкомату після отримання повістки. Такі дії можна кваліфікувати як ухилення від мобілізації.

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Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу ухилення від мобілізації тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

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Якщо чоловік не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього

Чоловік, який є військовозобов'язаним та не перебуває на обліку у військкоматі, чи ухиляється, спочатку отримає попередження від керівництва територіального центру комплектування. Потім може настати кримінальна відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу.

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Згідно з законодавством, немає чіткої форми попередження. У такому разі може бути штраф у розмірі буде від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-8500 гривень).

Також суд може призначати виправні роботи на термін до одного року.

Якщо військовозобов’язаний порушує правила військового обліку

Згідно зі статтею 210 Кодексу України по адміністративні правопорушення, за порушення правил військового обліку військовозобов'язаних можуть притягнути до відповідальності.

Якщо громадян не виконав свої зобов’язання, що визначені порядком ведення військового обліку, зокрема в додатку № 2, настає адміністративна відповідальність. Йдеться про наступні правопорушення:

не з’явився за викликом до військкомату без поважних причин. Йдеться про виклик для уточнення облікових даних, проходження медкомісії;

без поважних причин. Йдеться про виклик для уточнення облікових даних, проходження медкомісії; не повідомив ТЦК та СП про зміну місця проживання чи облікових даних тощо.

Таке порушення змушує громадян сплатити адміністративний штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень). Рішення про накладання штрафу приймає керівник ТЦК та СП.

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"Хоча варто звернути увагу, що неявку до ТЦК та СП після належного отримання повістки про мобілізацію кваліфікуватимуть як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до статті 336 Кримінального кодексу і позбавлення волі від 3 до 5 років", – наголосили правозахисники "Юридичної сотні".

Нагадаємо, що адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можуть затримати та погрожувати у разі відмови від повістки. Оскільки від початку воєнного стану в Україні триває мобілізація через повномасштабну війну.

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